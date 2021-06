Carte Résultats des élections départementales 2021 : découvrez les scores par canton

Le premier tour des élections départementales s'est déroulé en parallèle du premier tour des élections régionales, dimanche 20 juin, dans près de 2 000 cantons, sauf à Paris, dans la métropole de Lyon et en Corse, où il n'y a pas de conseil départemental.

Comme pour le scrutin régional, les électeurs ont largement boudé les urnes lors du premier tour des départementales. L'abstention s'est élevée à 66,1%, selon une estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions.

Pour être élu dès le premier tour de ce scrutin, un binôme, composé d'un homme et d'une femme, devait recueillir plus de 50% des suffrages exprimés, et au moins un quart des inscrits. Sans ces conditions, un second tour sera organisé le 27 juin. Pour y participer, un binôme doit avoir obtenu 12,5% des électeurs inscrits lors du premier tour.

Découvrez les résultats de ce premier tour du scrutin, canton par canton. Cette carte indique, pour chaque canton, la couleur de la force politique arrivée en tête.