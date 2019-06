VIDEO. La mise en vente d'un robot de cuisine provoque des scènes de cohue dans certains magasins Lidl

"L'intégralité des 1 500 magasins Lidl de France étaient fournis et 200 magasins vont être réapprovisionnés dans les jours à venir", précise la direction de l'enseigne, habituée de ce genre de ventes éphémères.

De longues files d'attente, des magasins dévalisés en quelques minutes, des scènes de cohue… Lundi 3 juin, l'arrivée du nouveau robot Monsieur Cuisine Connect, concurrent du célèbre Thermomix, dans les enseignes discount Lidl n'est pas passée inaperçue. "L'intégralité des 1 500 magasins Lidl de France étaient fournis et 200 magasins vont être réapprovisionnés dans les jours à venir", précise la direction de l'enseigne, habituée de ce genre de ventes éphémères.

Ces appareils électroménagers multifonctions capables de peser, cuire à la vapeur, mixer, hacher, vendus 359 euros, sont partis comme des petits pains. Il faut dire que le Thermomix est vendu trois à quatre fois plus cher. Le nouveau robot Monsieur Cuisine Connect est par ailleurs très bien noté par les sites spécialisés.

Des stocks épuisés en quelques minutes

Au Lidl de Bagnolet (Seine-Saint-Denis), le premier stock a été épuisé en deux minutes, selon le site Les Numériques. Malgré la forte demande, l'ambiance est restée cordiale. Idem au Lidl de la rue Labrouste, dans le 15e arrondissement de Paris, où les 75 exemplaires sont partis très rapidement. "Je suis arrivé à 7h50. Tout le monde me dit par bouche-à-oreille que [ce robot] est encore mieux que l’original et à un prix quatre fois moins élevé, je me suis dit, 'j’y vais j’y vais !'", explique un client à 20 Minutes.

Quand tu as l'impression que @lidlfrance va mettre en vente les places pour la prochaine tournée de Johnny...#MonsieurCuisineConnect #Lidl pic.twitter.com/Vw5SSBvQxf — Antho (@TonioCorsica) June 3, 2019

Dans d'autres magasins, la ruée s'est transformée en cohue, comme on peut le voir sur plusieurs vidéos diffusées par des internautes. Dans une de ces vidéos, postée par un internaute qui dit être à Marseille, on voit les clients se bousculer pour attraper leur robot, tenter d'emporter plusieurs énormes cartons, des chariots renversés par des personnes qui courent vers la pile de boîtes.

Quelques minutes après l'ouverture des enseignes Lidl, de nombreux robots ont été proposés sur des sites de vente en ligne. Lundi à 19 heures, une cinquantaine d'annonces de ce Monsieur Cuisine Connect apparaissaient sur le site leboncoin.fr. Le robot est mis en vente par des particuliers, bien souvent au double de son prix. Parfois même jusqu'à 800 euros.