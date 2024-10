Vacances de la Toussaint : les Français partent plus qu'en 2023 et privilégient le Sud

Les Français partent plus cette année pour les vacances de la Toussaint qu'en 2023 et privilégient nettement le sud de la France et de l'Europe, selon une étude de Particulier à Particulier (PAP) que franceinfo révèle en exclusivité, mardi 14 octobre.

Malgré l'inflation, les réservations de biens immobiliers pour les vacances de la Toussaint sont en hausse de 3,5% en 2024 par rapport à 2023, selon l'étude du site de transactions immobilières. PAP explique cette hausse des réservations par la possibilité de trouver des locations moins chères à la Toussaint par rapport à l'été. "Les différences de prix avec l'été sont très significatives et peuvent aller du simple au double", soulignent les auteurs de l'étude.

La météo "au centre de la préoccupation des Français"

Après un été 2024 plutôt pluvieux, la météo "est également au centre de la préoccupation des Français", alors ils "maximisent leur chance de trouver du soleil en se rendant dans le Sud", note encore PAP. Les départements côtiers enregistrent des hausses de réservations très importantes, comme l'Hérault (+16,8%), les Alpes-Maritimes (+15,3%), ou encore le Var (12,1%).

A contrario, la Normandie est boudée. Le Calvados voit par exemple son taux de réservation baisser drastiquement sur un an, (-21,7%). Cette baisse se constate également en Charente-Maritime (-8,9%) et en Loire-Atlantique (5,1%). Sur les destinations étrangères, la quête de soleil est également palpable, avec une hausse des réservations pour l'Espagne (+21%) et le Portugal (+12,4%).

Méthodologie :

L'étude de Particulier à Particulier est basée sur 3 566 demandes de réservations effectuées entre le 1er juillet et le 10 octobre 2024, comparé aux réservations effectuées pour les vacances de la Toussaint 2023.