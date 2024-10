Antoine Dupont met sa maison familiale sur Airbnb pour les vacances de la Toussaint

Attention, ce sera "premiers arrivés, premiers servis" ! Le joueur de rugby Antoine Dupont va accueillir des voyageurs pour un séjour unique dans sa maison familiale de Castelnau-Magnoac, dans les Hautes-Pyrénées, le temps de quelques jours lors des vacances de la Toussaint.

Selon un communiqué de Airbnb, lundi 7 octobre, le champion de rugby et tout récent champion olympique de rugby à 7 va ouvrir les portes de cette belle demeure, pour quatre jours et trois nuits, les 22, 23 et 24 octobre prochains. "Je suis ravi d'ouvrir les portes de ma maison d’enfance dans mon village natal de Castelnau-Magnoac sur Airbnb. Cette maison a une place spéciale dans mon cœur car elle rassemble tous nos souvenirs familiaux. Il y a des décennies, nos parents accueillaient eux-mêmes des voyageurs dans cette même propriété et c’est avec fierté que je perpétue la tradition familiale d’hospitalité", explique ainsi le meilleur joueur du monde de rugby en 2021.

Ce séjour inédit sur les terres d'Antoine Dupont sera disponible pour un maximum de 6 voyageurs, à Castelnau-Magnoac (Hautes-Pyrénées). (CLAUDIA ZALLA / AIRBNB)

Au programme : une maison tout équipée, un grand jardin... et des surprises. Selon Airbnb, Antoine Dupont, qui sera présent à quelques moments du séjour, va présenter quelques-uns de ses trophées, "y compris sa récente médaille d'or olympique". Le champion va également proposer un cours particulier de rugby aux chanceux.

Les voyageurs pourront dormir dans cette chambre décorée de maillots d'Antoine Dupont et autres trophées du champion. (CLAUDIA ZALLA / AIRBNB)

Interrogé par franceinfo, Airbnb précise que ce séjour - inédit et qui ne sera pas reconduit - est "totalement gratuit". Encore faut-il être sélectionnés : pour remporter ce séjour de trois nuits pour six personnes, il faudra effectuer une demande de réservation à partir du lundi 14 octobre à 18h, accompagnée d'un court message de motivation. Mais le géant de la location avertit : il faudra être le plus rapide possible pour bénéficier de ce voyage en Ovalie.