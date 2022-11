Urbanisme : le gouvernement va allouer 5 milliards d'euros supplémentaires pour "redynamiser" les centres-villes

Cette enveloppe constituera le deuxième volet du plan "Action cœur de ville" qui s'était traduit, pendant le premier quinquennat Macron, par une enveloppe de 5 milliards d'euros pour revitaliser les centres de 222 communes comptant entre 20 000 et 100 000 habitants.

L'Etat veut "redynamiser" les centres-villes. Et pour ce faire, Il va allouer 5 milliards d'euros supplémentaires d'ici 2026 pour parvenir à cet objectif en finançant notamment des projets de transition écologique, annonce Caroline Cayeux, ministre déléguée aux Collectivités territoriales, dans un entretien au Parisien (article abonnés) dimanche 20 novembre. Cette somme "sera débloquée en quatre ans, entre 2022 et 2026, et permettra de financer des projets de rénovation dans 234 villes moyennes", a-t-elle précisé.

Cette enveloppe constituera le deuxième volet du plan "Action cœur de ville" qui s'était traduit, pendant le premier quinquennat Macron, par une enveloppe équivalente de 5 milliards d'euros pour revitaliser les centres de 222 communes comptant entre 20 000 et 100 000 habitants, tel que Colmar, Briançon, Bastia, Bayonne ou encore Limoges.

Verdir et lutter contre les "îlots de chaleur"

Selon Caroline Cayeux, ce premier volet a permis de financer "6 500 actions" dans ces communes, avec l'objectif de ramener habitants et commerces dans les cœurs de ville désertés. Ces 5 milliards supplémentaires devront permettre de mener à leur terme des programmes "pas encore aboutis" mais aussi de lancer des projets de transition écologique, notamment en permettant aux communes des "verdir leurs centres-villes" et lutter contre les "îlots de chaleur".

"Il faut également faire des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments publics et les écoles", a détaillé la ministre, qui souhaiterait aussi que les entrées de ville soient embellies. "Au premier coup d'œil, il faut avoir un coup de cœur quand on rentre dans une ville", a-t-elle plaidé. "Je ne veux plus que l'on parle de la France moche !", a-t-elle conclu.