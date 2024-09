Transports : une taxe sur les sociétés d'autoroutes et les aéroports pourrait se répercuter sur les consommateurs

Le bras de fer est annoncé entre les aéroports, les sociétés d'autoroutes et l'État. Le Conseil constitutionnel vient de valider une taxe qui leur sera attribuée pour financer la transition écologique. Reste à savoir qui des entreprises ou des consommateurs vont payer l'addition.

Une nouvelle taxe vise à la fois les sociétés d'autoroutes et les grands aéroports. Manne estimée : 600 millions d'euros par an pour financer la transition écologique. Certains automobilistes craignent que cela fasse flamber les prix des péages, comme l'ont déjà souligné les gestionnaires.

Une hausse des prix à long terme

Mais les tarifs sont fixés par l'État. Cette taxe ne ferait pas flamber les prix dans l'immédiat mais peut-être à long terme. "Sur les futurs contrats signés ces prochaines années et dans les prochaines dizaines années, les concessionnaires candidats vont exiger que le prix du péage soit plus élevé ou bien donneront moins d'argent à l'État pour pouvoir exploiter ces concessions", indique Arnaud Aymé, spécialiste transports chez SIA Partners. Une des sociétés visées compte effectuer un nouveau recours pour obtenir une compensation. Les aéroports vont eux aussi passer à la caisse, et les voyageurs pourraient payer une partie de la note. L'augmentation du prix des billets dépendra de chaque compagnie. Les aéroports de Paris, Nice, Marseille et Lyon sont concernés par cette nouvelle taxe.