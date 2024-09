Paris 2024 : la vie d'après des volontaires

Ils sont rentrés avec le sentiment d'avoir vécu une aventure hors du temps : 45 000 bénévoles se sont mobilisés pendant la quinzaine des JO de Paris.

Ils ont contribué au succès des Jeux olympiques de Paris 2024. 45 000 volontaires mobilisés plus d'un mois et demi, une expérience extraordinaire pour eux avant de retrouver un quotidien beaucoup plus terre à terre depuis quelques jours. Au menu de la reprise pour Xavier : bœuf bourguignon. Ce cuisinier normand prépare les repas de cantine scolaire de sa ville. "J’ai repris le travail mardi avec la fin des JO quoi donc c'est un peu de nostalgie. J’avais perdu l'habitude de la vie quotidienne, du travail", explique-t-il. Plusieurs semaines, loin des fourneaux et sous les feux des projecteurs : à Paris dimanche soir, Xavier Guénot défile aux côtés des athlètes arméniens pour la cérémonie de clôture. L’apothéose d'une aventure inédite pour lui émaillée de rencontres incroyables comme celle avec Tom Cruise.

"Une très belle aventure humaine"

En pliant son uniforme, Marcel pense déjà à rempiler pour la prochaine olympiade. "C’était une très belle aventure humaine. Je pars avec cette énergie que je pense garder longtemps", assure-t-il. Ce retraité des Yvelines était chargé d'une mission prestigieuse à Paris : la préparation des médailles avant la cérémonie des vainqueurs.