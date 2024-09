Reportage "On va garder ça en mémoire" : la fin d'une parenthèse enchantée pour les bénévoles des Jeux olympiques et paralympiques 2024

Ça sent la fin. Paris 2024 se termine dimanche 8 septembre avec la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques au Stade de France. Des Jeux olympiques et paralympiques marqués par des exploits sportifs, mais aussi par l'éclatante réussite sur le plan de l'organisation. Un succès que Paris 2024 doit en grande partie à ses bénévoles, 45 000 personnes qui se sont mobilisées chaque jour depuis le 26 juillet dernier.

Devant l'Arena Sud, Porte de Versailles à Paris, impossible de rater les bénévoles avec leur tee-shirt turquoise, leur bob ou leur casquette rose. Les bénévoles ont des étoiles dans les yeux : "C'était génial", "un moment d'humanité", "une super ambiance", "on va garder ça en mémoire", s'émerveillent-ils. Difficile de penser à l'après : "Ça va être dur", reconnaît Sophie, "ce n’est pas tous les jours qu'on vit ça", renchérit Lilia. Nadine et Danièle ont même accepté de prolonger leur mission d'une journée supplémentaire : "On n’avait pas envie que ça s'arrête, on est dans un pays des bisounours où tout s’est bien passé", expliquent les deux volontaires.

Une reconnaissance de la part du public

Ces bénévoles ont marqué les spectateurs par leur bonne humeur : "Oui, en France, on peut accueillir avec le sourire", plaisante l'un d’entre eux. Ces volontaires sont devenus de véritables vedettes pendant ces Jeux : "On a le temps de faire des photos, le temps de discuter, et puis il y a une reconnaissance du public, ils nous disent bravo", raconte Christophe. "On est souvent pris en photo, les gens discutent avec nous, ça a eu un bel impact sur les Jeux", ajoute Ludovic.

Autre raison de leur succès : leurs uniformes. Des parkas, des tee-shirts, des chapeaux très prisés. Mais pas question pour eux de les vendre : "Rien du tout, je garde tout pour moi, c'est un souvenir", affirme l'une de ces bénévoles. Des souvenirs olympiques pour la vie.