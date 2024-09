Internet : comment le smiley a fait sourire le monde entier

Le smiley iconique est devenu culte. Connaissez-vous l'histoire du sourire le plus connu au monde ?

Personne ne sait trop qui a commencé à dessiner le smiley, mais c'est un publiciste français, Franklin Loufrani, qui le brevette. À l'époque, les Français sont moroses alors qu'un scandale autour du ministre Chaban-Delmas éclate. Alors journaliste à France-Soir, Franklin Loufrani émet l'idée d'une "campagne sympa, positive, souriante" à Pierre Lazareff. "C'était mes yeux, (…) ces commissures aux lèvres, c'est moi", raconte-t-il. Il brevette le logo. "Smiley" était le surnom qu'il donnait à son fils Nicolas Loufrani. C'est lui qui va baptiser le logo et le décliner en d'autres expressions, pour le mettre en version libre de droits sur les téléphones mobiles et sur Internet. En 2008, Apple termine la mutation en lançant les émojis au Japon.

Une nouvelle ponctuation

Désormais, c'est toute une génération qui ne peut plus s'en passer. "Ce n'est pas vraiment un nouveau langage, c'est plutôt une nouvelle ponctuation", explique la linguiste Laélia Véron. "Il va y avoir des différences d'interprétations des smileys selon les générations, les codes culturels", poursuit-elle. En mots ou en émojis, le langage de l'amour reste toujours le plus fleuri et le plus énigmatique.