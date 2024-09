Pyrénées-Orientales : un incendie ravage plus de 400 hectares

Attisé par le vent, le feu a rapidement parcouru 400 hectares de végétation. L'incendie a été maîtrisé.

Toute la journée, les hélicoptères ont survolé les massifs forestiers, larguant des milliers de litres d'eau sur des points encore chauds tout autour de la commune de Castelnau. Aux alentours, le paysage est désertique. Le feu a brûlé près de 300 hectares. Cette maison a échappé au pire. Les flammes ont ravagé une partie de la terrasse et un véhicule mais la structure est encore intacte. Un peu plus loin.

L’incendie fixé

Un habitant a vu l’incendie progresser très vite à moins d'un kilomètre de sa maison. "J’ai sauvé mes chevaux et mes moutons et c'est tout", explique-t-il. L’incendie, désormais fixé, s'est déclenché jeudi 12 septembre, sur un massif près de Perpignan. Les flammes étaient impressionnantes tout comme les moyens déployés. 800 pompiers et cinq Canadair se sont relayés pour maitriser l’incendie. Aujourd’hui, c'est le vent qui a inquiété les pompiers avec dix reprises de feu attisées par la tramontane et les sols très secs.