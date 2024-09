Cinéma : quand les youtubeurs s'invitent dans les salles obscures

E. Lagarde, C. Sinz, M. Collet, O. Palomino, R. Mathe, D. Aysun

Le film documentaire "Kaizen" retrace la préparation du Youtubeur Inoxtag, à l'ascension du mont Everest. Sa diffusion à horaire unique est proposée par de nombreux cinémas.

Inoxtag, 22 ans, 8 millions d'abonnés sur YouTube, a gravi le plus haut sommet au monde, l'Everest. Vendredi 13 septembre, il sort le résultat de toute cette aventure à travers un documentaire de 2h40 diffusé en une séance unique dans plus de 400 salles en France. Les 200 000 tickets pour les séances sont partis en un clin d'œil. Le projet a coûté plus d'un million d'euros, essentiellement financés par des sponsors. Du jamais vu en France chez les youtubeurs.

Une préparation filmée

Le film d'Inoxtag, lui, se veut positif, dans le désir de raconter une expérience hors du commun. Et mettre des étoiles dans les yeux de ses très nombreux fans. Le long-métrage raconte comment le youtubeur s'est préparé pendant un an à gravir le mont Everest, sommet de la chaîne de l'Himalaya et du monde situé au Népal.