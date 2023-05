Transports : les Allemands plébiscitent le pass mensuel à 49 euros pour tous les transports publics

France 3 Alsace, S. Mallauran, B. Stemmer, M.-E. Beauclair

Un abonnement révolutionne les transports publics en Allemagne : pour seulement 49 euros par mois, il permet d'emprunter, de façon illimitée, tous les trains, bus, tram et métros... Cette formule rencontre un immense succès.

Un abonnement de transports publics valable sur toutes les lignes régionales et locales allemandes, pour 49 euros par mois : le Deutschland-Ticket fonctionne dans les trains régionaux, trains, trams et bus de façon illimitée. Depuis son lancement début mai, deux tiers des usagers de Fribourg-en-Brisgau (Allemagne) ont abandonné leur carte régionale au profit du Deutschland-Ticket.

Un abonnement soutenu par l'État

L’État allemand a soutenu cet abonnement, pour promouvoir les transports moins polluants. L’opération rencontre un vrai succès auprès du public, même si elle n’est pas rentable pour les compagnies de transport. L’État a promis de compenser les pertes, estimées à 3 milliards d’euros en 2023. "L’Etat et la région compensent entièrement ce déficit en prenant chacun 50 % des frais en charge. Au final, nous ne perdons pas d’argent, mais nous ne gagnons rien non plus avec ce nouvel abonnement", résume Thilo Ganter, responsable des transports régionaux de Fribourg-en-Brisgau.