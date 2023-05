Consommation : le dérèglement climatique devrait entraîner une pénurie mondiale de jus d’orange

Les industriels s'inquiètent d'une pénurie mondiale de concentré de jus d’orange En cause, une chute de la production d'orange, notamment en Floride, touchée par l'ouragan Ian en septembre 2022. Le manque risque de s'installer progressivement dans les prochains mois.

Dans un supermarché, les prix du jus d’orange ont augmenté de 15% en un an. En cause, la pénurie mondiale de concentré de jus d’orange, une situation inédite due au réchauffement climatique. En Floride (États-Unis), deuxième producteur mondial, l’ouragan Ian a dévasté dans une exploitation familiale d’Arcadia presque toute la récolte au mois de septembre.

Une hausse importante des prix

Les récoltes sont mauvaises en Floride, mais aussi au Mexique et en Espagne, avec une production en baisse de 30% due à la sécheresse. La rupture de stock fait flamber les cours mondiaux du concentré de jus d’orange. "L’année dernière on payait ça à peu près à 1 400 euros, livré en Europe dans les ports du nord. On va passer à 3 400 [euros]", note Jean-Paul Lorch, président de l’Unijus. En rayons, l’augmentation devrait être de "15 centimes au litre".