Industrie : les moutardiers de Côte-d’Or peinent à recruter

Après des récoltes désastreuses en 2022, la graine de moutarde est de retour, et la production peut retrouver son rythme de croisière. Les moutardiers ont en revanche beaucoup de mal à trouver du personnel. Reportage en Côte-d’Or.

Victime d’une pénurie en 2022, la graine de moutarde est aujourd’hui en stock suffisant. "On est quand même dans une situation bien plus confortable que l’année dernière", commente Luc Vandermaesen, directeur général de Reine de Dijon. Pour assurer sa transformation, son usine de Fleurey-sur-Ouche (Côte-d'Or) peine à recruter. 15 emplois sont à pourvoir, principalement des conducteurs de ligne et des agents de maintenance.

Les délais de livraison s’allongent

L’entreprise, qui compte 160 salariés, s’est spécialisée dans la fabrication de moutarde et de sauces froides de condiments. Malgré la hausse du coût de l’énergie et des matières premières, la moutarderie est en pleine croissance. Faute de personnel, les délais de livraison pour les clients s’allongent. L’usine ouvrira bientôt ses portes pour tenter d’attirer de futurs candidats. La pratique avait fait ses preuves à Couchey (Côte-d'Or), chez un autre fabricant de moutarde.