Départs en vacances : Bison Futé prévoit une journée orange samedi sur les routes

L'appel des vacances. Bison Futé a classé la journée de samedi 20 février orange pour toute la France dans le sens des départs, selon sa carte publiée jeudi et repérée par France Bleu. En prévision de ce week-end qui s'annonce printanier et des vacances qui s'ouvrent pour la zone B, qui s'achèvent pour la zone A et se poursuivent pour la zone C, les routes du pays devraient être encombrées.

Bison Futé conseille donc de quitter ou traverser l’Ile-de-France avant 10 heures, d’éviter l’autoroute A6 entre Paris et Lyon de 9 à 13 heures, l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry de 7 à 13 heures, l’autoroute A4 à hauteur de Strasbourg de 11 à 17 heures, et d’éviter les grandes métropoles, notamment Nantes, Bordeaux et Toulouse, de 10 à 13 heures.

Un couvre-feu qui bouscule les habitudes

Toutefois, "compte tenu du contexte sanitaire actuel, durant cette période, les difficultés de circulation devraient être inférieures à celles des années précédentes, en particulier dans la région Auvergne Rhône-Alpes", remarque Bison Futé dans Le Parisien.

Le couvre-feu complique aussi l'organisation des vacanciers. Ainsi, les difficultés de circulation devraient même débuter dès ce vendredi dans tout le quart nord-est de la France dans le sens des départs. Bison Futé voit orange des Ardennes au Jura en passant par les Vosges.

Ces difficultés devraient s'étendre jusqu'à l'Ile-de-France en passant par la Nièvre. Le site conseille vivement de quitter ou traverser l’Ile-de-France avant 14 heures, d’éviter l’autoroute A13 entre Paris et Rouen l’après-midi, et d’éviter l’autoroute A6 entre Paris et Beaune de 17 à 18 heures.