Météo : après le grand froid, les températures vont atteindre les moyennes du mois d'avril dans les prochains jours

Le thermomètre joue au yo-yo. Après une semaine par une vague de froid qui a concerné jusqu'à 35 départements et des températures descendues bien en dessous de 0, le printemps, pourtant prévu que le 20 mars prochain, va faire son apparition avec un peu plus d'un mois d'avance. Selon Météo France, "un front chaud va onduler entre la Bretagne et les frontières belges, piloté par une dépression centrée à l'Ouest de l'Irlande. À l'approche de cette ondulation, le flux va s'orienter au Sud-Ouest et apporter de l'air doux".

Le changement est déjà perceptible lundi 15 février car si le temps est globalement nuageux mais avec des températures nettement en hausse, selon les prévisions de Meteo-France : 8 °C à Paris et à Lille cet après-midi, 13 à Brest, 15 à Perpignan, 17 à Bordeaux et jusqu'à 20 à Biarritz. Ce redoux va s'accentuer toute la semaine et s'accompagner de précipitations, mais le week-end s'annonce printanier avec des températures excédents à certains endroits les moyennes du mois d'avril. Il fera 17 °C à Lille et Rennes, 18 à Paris ou Lyon, 20 à Bordeaux ou Toulouse et même 22 à Dax et à Pau. Et le soleil devrait être majoritairement présent sur le territoire.