Départs en vacances d'été : jusqu'à 653 km de bouchons sur les routes à la mi-journée

Les routes de France voient rouge. C'était attendu, les automobilistes ont pris la route pour rejoindre leur lieu de vacances samedi 6 juillet, qui marque le début du premier week-end des vacances estivales. "Le pic de bouchons a été atteint vers 11h35 avec 653 km cumulés au niveau national", assure Bison Futé sur son site internet. "Pour la zone Province, le volume maximal de bouchons a été atteint vers 11h35 avec 537 km cumulés", précise l'organisme. Le volume maximal de bouchons, 116 km, a été atteint vers 12 heures pour la zone Ile-de-France. Les principales difficultés se situent sur les axes routiers A7 (104 km), A10 (56 km), A9 (41 km), A13 (18 km), N814 (18 km).

Dimanche, la journée devrait être plus calme puisque Bison futé voit orange sur une large partie du pays, des Hauts-de-France à la Bretagne, en passant par la Normandie et l'Auvergne-Rhône-Alpes. L'organisme s'attend donc à une "circulation dense sur la plupart des grands itinéraires en direction du Nord-Ouest, du Sud et au départ de la région francilienne" et invite les automobilistes à quitter ou traverser l'Ile-de-France avant 6 heures, d'éviter l'A63 entre Bordeaux et Bayonne de 12 heures à 14 heures, l'A75 entre Clermont-Ferrand et Montpellier de 11 heures à 13 heures et le tunnel du Mont-Blanc (N205) entre la France et l'Italie de 14 heures à 17 heures.

L'organisme recommande également d'éviter l'A10 à hauteur de Saint-Arnoult-en-Yvelines de 8 heures à 13 heures, à hauteur d'Orléans de 9 heures à 15 heures et entre Poitiers et Bordeaux de 12 heures à 14 heures. Bison futé suggère d'éviter l'A7 entre Lyon et Orange de 17 heures à 19 heures et entre Salon-de-Provence et Marseille de 16 heures à 20 heures.