Départs en vacances d'été : Bison futé voit rouge partout en France samedi, dans le sens des départs

Bison futé hisse son drapeau orange dans toute la France et rouge en Ile-de-France vendredi 5 juillet, dans le sens des départs en vacances. Samedi, la journée est classée rouge sur tout le territoire, alerte l'organisme de prévision de la circulation routière.

Dimanche, Bison futé voit orange sur une large partie du pays, des Hauts-de-France à la Bretagne, en passant par la Normandie et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Cela coïncide avec le premier week-end de départ en vacances d'été, l'année scolaire se terminant cette semaine pour les élèves.

Bison futé s'attend donc à une "circulation dense sur la plupart des grands itinéraires en direction du Nord-Ouest, du Sud et au départ de la région francilienne".

Vendredi :

Dans le détail, vendredi, dans le sens des départs, l'organisme recommande de quitter ou de traverser l'Ile-de-France avant 12 heures, d'éviter l'A10 à hauteur de Saint-Arnoult-en-Yvelines de 12 heures à 21 heures, l'A7 entre Lyon et Orange de 15 heures à 17 heures, l'A6 à hauteur de Fleury de 13 heures à 23 heures.

Bison futé conseille également d'éviter l'A89 entre Lyon et Bordeaux de 15 heures à 21 heures, l'A13 entre Paris et Rouen de 19 heures à 21 heures, l'A63 entre Bordeaux et l'Espagne de 18 heures à 20 heures et le tunnel du Mont-Blanc (N205) entre la France et l'Italie de 13 heures à 20 heures.

Samedi :



Samedi, dans le sens des départs, Bison futé suggère de quitter ou de traverser l'Ile-de-France avant 6 heures, d'éviter l'A7 entre Lyon et Orange de 9 heures à 16 heures et entre Orange et Marseille de 11 heures à 16 heures, l'A10 entre Paris et Orléans de 8 heures à 12 heures, entre Orléans et Poitiers de 9 heures à 14 heures et entre Poitiers et Bordeaux de 13 heures à 17 heures.

Il est aussi conseillé d'éviter l'A11 entre Angers et Nantes de 10 heures à 14 heures, l'A9 entre Orange et Montpellier de 10 heures à 16 heures, entre Montpellier et Narbonne de 11 heures à 15 heures et entre Narbonne et l'Espagne de 16 heures à 18 heures, l'A43 entre Lyon et Chambéry de 12 heures à 14 heures, l'A75 entre Clermont-Ferrand et Montpellier de 10 heures à 16 heures et le tunnel du Mont-Blanc (N205) entre la France et l'Italie de 10 heures à 17 heures.

Dimanche :

Enfin dimanche, toujours dans le sens des départs, Bison futé invite les automobilistes à quitter ou traverser l'Ile-de-France avant 6 heures, d'éviter l'A63 entre Bordeaux et Bayonne de 12 heures à 14 heures, l'A75 entre Clermont-Ferrand et Montpellier de 11 heures à 13 heures et le tunnel du Mont-Blanc (N205) entre la France et l'Italie de 14 heures à 17 heures.

L'organisme recommande également d'éviter l'A10 à hauteur de Saint-Arnoult-en-Yvelines de 8 heures à 13 heures, à hauteur d'Orléans de 9 heures à 15 heures et entre Poitiers et Bordeaux de 12 heures à 14 heures. Bison futé suggère d'éviter l'A7 entre Lyon et Orange de 17 heures à 19 heures et entre Salon-de-Provence et Marseille de 16 heures à 20 heures.