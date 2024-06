Vacances d'été : "ll y a moins de réservations pour juillet que l'année dernière" et plus "pour le mois d'août", selon les tendances des Entreprises de Voyages

"ll y a moins de réservations pour juillet que l'année dernière et il y a plus de réservations pour le mois d'août" vers les destinations de vacances en France et à l’étranger, explique Valérie Boned, présidente des Entreprises de Voyages (EDV), invitée sur franceinfo, samedi 29 juin. Cette tendance s’observe notamment en Île-de-France. Elle va à l’encontre de l’idée reçue selon laquelle les Parisiens fuient Paris en juillet à l'approche des Jeux olympiques.

École buissonnière et besoin de soleil

Les Français ont pris la route ce week-end. 1300 km de bouchons cumulés, selon Bison Futé, alors que l’année scolaire n’est pas encore terminée : "Très honnêtement, c'est une tendance qui se confirme d'année en année", précise Valérie Boned. Les Français assument donc de faire faire l’école buissonnière à leurs enfants pour retrouver le soleil de plus en plus tôt, même si certains s'y prennent au dernier moment : "On voit des gens réserver très en amont et des gens qui réservent maintenant, même pour la semaine prochaine ou la semaine suivante. C’est quand même très tard par rapport à ce qu'on appelle le last minute", a expliqué la voyagiste.

Au moins quatre Français sur dix ne partent jamais en vacances. Si on observe "une baisse" en juillet des réservations, notamment de la part des Franciliens, "en revanche le mois d’août performe même mieux que l'année dernière", a-t-elle souligné.

Indiscutablement, après un printemps pluvieux, les Français ont besoin de soleil. "Dans le trio de tête, il n’y a pas de surprise, c'est l'Espagne, la France, la Grèce. Ensuite la Tunisie, même si c’est un peu moins. Mais ce qu'on voit vraiment surperformer de façon très importante, c'est l'Italie", a-t-elle expliqué. "Les destinations Espagne, Canaries, sud de la France, Italie et puis Tunisie, Maroc sont vraiment prisées par les Français", précise-t-elle.

Des dépenses mesurées

Le besoin de vacances ensoleillées ne veut pas dire pour autant que les Français vont dépenser sans compter : "Ce n'est pas le grand défouloir, le sujet du pouvoir d'achat et du prix est quand même un sujet majeur. On regarde les prix, bien sûr, et on essaie de privilégier de partir pour se faire plaisir au soleil pas trop loin", a-t-elle souligné. "Le sujet du pouvoir d'achat est un sujet réel pour les vacances." Les Français continuent à réserver et à partir en vacances, c’est devenu pour eux très important, mais ils s’adaptent "effectivement en fonction de leur pouvoir d'achat".