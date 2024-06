Vacances : "Quatre personnes sur dix ne partent pas", souligne la directrice générale du Crédoc

Les premiers vacanciers prennent la route, samedi 29 juin. Cette année, les Français ont un budget plus élevé à cause de l'inflation, constate le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie.

"Quatre personnes sur dix ne partent pas en vacances et ce chiffre monte à huit personnes sur dix chez les bas revenus", souligne, samedi 29 juin, sur franceinfo, Sandra Hoibian, directrice générale du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Crédoc), en ce premier weekend de départs en vacances d'été.

Les français ne sont pas tous logés à la même enseigne

Sandra Hoibian note aussi "de fortes inégalités" sur la durée des voyages. "26 nuits en moyenne" pour un cadre, "15 pour un employé" et "11 pour un ouvrier". Au-delà de la question financière, la "principale", d'autres freins empêchent certains Français de partir en vacances. La santé, notamment, pour les personnes âgées. Il y a aussi "des questions professionnelles pour les indépendants par exemple qui doivent parfois maintenir leur activité tout l'été", ajoute Sandra Hoibian. Puis, dans une moindre mesure, certains ne souhaitent tout simplement pas partir en vacances.

Le budget vacances d'une famille composée de deux adultes et de deux enfants s'élève "en moyenne à 2 100 euros", précise-t-elle. "Cela varie énormément" selon différents facteurs : une famille hébergée chez des proches pendant ses congés dépensera évidemment moins qu'une autre qui louera une chambre d'hôtel ou un emplacement au camping. Le budget vacances ne sera pas le même si on "reste en France ou si on part à l'étranger et si on prend la voiture ou si on prend le train". Ainsi, "il peut passer de 1 300 euros à 3 400 euros", toujours pour une famille composée de deux adultes et de deux enfants, ajoute Sandra Hoibian.

"80% des départs se font en France"

Selon la directrice générale du Crédoc, les Français restent "massivement" dans l'Hexagone. "80% des départs se font en France" principalement en direction des littoraux (dans le sud ou encore en Bretagne). Le budget vacances "va être plutôt en hausse" cet été, "tout simplement parce qu'il y a de l'inflation et que les prix ont augmenté" (transport, hébergement). Une augmentation "de l'ordre de 10%", précise-t-elle.

La directrice générale du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie souligne que "quatre ménages sur dix" déclarent "se priver au quotidien pour garder des dépenses exceptionnelles" car "dans cette période compliquée, ils souhaitent conserver des moments de plaisirs". Sandra Hoibian note que cette année, certains "réservent à la dernière minute pour optimiser les vacances avec la météo assez changeante" et pour "vraiment pouvoir profiter".