Un TGV annulé à Saint-Malo en raison d'un immense tag "Booba VS Kaaris" qui obstrue les vitres

Le tag couvre 210 mètres carrés du train.

Un train au départ de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) et à destination de Paris a été annulé vendredi 22 février, en raison d'un immense tag à la peinture blanche et noire obstruant les vitres de plusieurs voitures, rapporte France Bleu Armorique. Sur la façade du TGV, on peut lire l'inscription suivante : "Booba VS Karis". Une faute d'orthographe s'est glissée dans le tag puisque Kaaris prend deux "a".

Le tag couvrait plusieurs voitures sur 210 mètres carrés. La SNCF a jugé impossible de faire circuler le train dans l'état, certaines vitres étant entièrement obstruées. Les passagers ont dû emprunter un TER pour se rendre à la capitale. Une enquête est ouverte pour identifier les auteurs de ce tag, effectué dans la nuit de jeudi à vendredi, dans la gare de Saint-Malo.

Les deux rappeurs s'écharpent depuis des mois sur les réseaux sociaux. Ils en étaient venus aux mains l'été dernier à l'aéroport d'Orly. Cela leur avait valu 18 mois de prison avec sursis. Le 7 février dernier, Kaaris a annoncé sur les réseaux sociaux qu'un combat entre lui et Booba aurait lieu en juin prochain en Tunisie.