Renfe, la compagnie ferroviaire espagnole, arrive en France. Aux départs de Lyon (Rhône) et Marseille (Bouches-du-Rhône), il sera possible de rejoindre Barcelone et Madrid, en Espagne. Le prix d'appel est agressif à partir de 9 euros le billet. Le TGV espagnol passera par Montpellier (Hérault). Aux abords de la gare, les habitués de la SNCF l’attendent avec impatience. "Pour me rendre sur Lyon […] c’était 70 euros, donc 9 euros, il n’y a pas photo", déclare un usager. Un autre regrette que "ça ne soit pas français" et que "la SNCF ne baisse pas les prix". Une offre à durée limitée Pour un Lyon-Montpellier, les prix commenceront à 9 euros, 19 euros pour un Montpellier-Barcelone, et 29 euros pour un Lyon-Barcelone. Seulement, ces tarifs risquent d’augmenter. "C’est une offre promotionnelle de départ. Après, nos prix évolueront en fonction de la demande et des distances", précise la société. Pour les experts, les trains espagnols devraient rester compétitifs. Les trains Renfe commenceront à circuler en France en juillet. Les ventes seront ouvertes dans quelques jours.