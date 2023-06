Info France 2 Près d'un emploi sur quatre sera "remis en question" par l'intelligence artificielle d'ici à dix ans, selon l'OCDE

Juriste, comptable, graphiste… Ces métiers existeront-ils encore dans dix ans ? Dans une étude à paraître en juillet, l'OCDE établit que 24% des postes de travail actuels seront remis en cause par la montée en puissance de l'IA.

"Le monde change à vive allure", prévenait dès 2019 dans un rapport (PDF) l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), au sujet de l'impact de l'intelligence artificielle (IA) dans le monde du travail. Environ quatre ans plus tard, une étude de l'institution, à paraître en juillet, révèle que 24% des métiers seront touchés par l'arrivée de l'IA dans les dix années à venir. Selon cette évaluation, 9% risquent même de disparaître, remplacés par la machine. "Les jobs automatisables concernent cette fois des jobs intellectuels supérieurs, du tertiaire, contrairement aux précédentes révolutions industrielles qui ont causé des destructions d'emplois ouvriers", précise Stefano Scarpetta, directeur de recherche à l'OCDE, à France Télévisions.

Cette prévision choc est pourtant déjà presque obsolète, explique l'économiste. "Nous avons mené cette étude avant la mise en ligne de ChatGPT", souligne Stefano Scarpetta. Le générateur de contenus édité par l'entreprise américaine OpenAI change encore un peu plus la donne, et "plus de jobs que prévu peuvent être concernés, et l'impact sur le monde du travail peut même être plus généralisé qu'on ne le pensait".

A partir d'entretiens menés auprès de 5 000 travailleurs issus des pays de l'OCDE, dans 2 000 entreprises de la finance et de la manufacture, l'organisation a aussi constaté les craintes engendrées par l'IA. Ainsi, 30% des travailleurs interrogés se disent "inquiets" de son développement, tandis que 19% se disent "très inquiets" et estiment que leur job est menacé.

Des emplois créés dans la cybersécurité

En mars, la banque américaine Goldman Sachs a elle-même publié une évaluation selon laquelle 300 millions d'emplois dans le monde pourraient être remplacés par l'IA dans les prochaines années. Des métiers de bureau et qui concernent des tâches administratives surtout, à l'inverse des métiers de construction et de l'entretien.

Pour le forum économique mondial, 83 millions d'emplois devraient effectivement être supprimés ces cinq prochaines années, mais 69 millions d'autres emplois pourraient être créés, avec une demande élevée dans les secteurs de la cybersécurité et des nouvelles technologies. "La question qui se pose à présent est celle du partage de l'emploi, pointe Stefano Scarpetta. Est-ce que cette réduction du temps de travail des travailleurs sera compensée en termes de salaire, ou allons-nous vers un accroissement des inégalités ?"