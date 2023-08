SNCF : la carte Avantage devient moins favorable à partir d'aujourd'hui

Dès le 29 août, cette carte, détenue par quelque 4,5 millions de Français, voit ses plafonds augmenter de 10 euros.

Elle porte sans doute moins bien son nom. La carte Avantage de la SNCF devient moins intéressante à partir du 29 août. Si cette carte, en vigueur depuis deux ans et et détenue par 4,5 millions de personnes en France, permet toujours d'accéder à des tarifs maximum garantis contre un abonnement annuel, elle voit surtout ses plafonds augmenter.

En clair, cette carte Avantage qui permet pour 49 euros par an de bénéficier de tarifs réduits de 30% et plafonnés, à condition pour les 27-59 ans d'effectuer une partie de leur voyage pendant un week-end, voit donc ces plafonds augmenter : de 39 euros à 49 euros pour les trajets de moins de 1 heure 30 (environ 25% des voyages), 69 euros pour les trajets entre 1 heure 30 et 3 heures (50%) et 89 euros maximum pour les trajets plus longs (25%).

Moins avantageuse

Mi-juillet, la SNCF avait indiqué que le relèvement des plafonds de la carte Avantage "s'inscrit bien dans la limitation de la hausse tarifaire à 5% en moyenne en 2023, qui n'est donc pas remise en cause". Avant que la compagnie nationale précise que "cela ne modifie rien pour tous nos clients qui ne possèdent pas cette carte, ni même pour la plupart des bénéficiaires de la carte Avantage car ceux-ci paient dans la majorité des cas moins que le prix plafond".

Concrètement, comme France 3 l'avait calculé, si l’on prend l’exemple d’un aller-retour Paris-Rennes, en week-end et avec un départ fin août, avec la carte Avantage, le trajet est à 78 euros, et 108 euros sans. À partir du 1er septembre, après l’augmentation, le même trajet coûtera 98 euros avec la carte Avantage, et 90 euros sans.

Le prix d'achat de la carte reste, lui, inchangé... et sera même à moitié prix pour jusqu'au 5 septembre prochain.