Transports : la carte avantage de la SNCF sera bientôt moins généreuse

A partir du 29 août, les prix plafonds assurés par cet abonnement seront rehaussés de 10 euros. Les tarifs de la SNCF restent toutefois inchangés.

Le train n'échappe pas à l'inflation. La carte Avantage de la SNCF, qui permet d'accéder à des tarifs maximum garantis moyennement un abonnement annuel, sera bientôt moins généreuse, a annoncé dimanche 16 juillet l'entreprise publique, justifiant la mesure par la hausse de ses coûts depuis plus d'un an. Les prix plafonnés, calculés en fonction de la durée du trajet, seront rehaussés de 10 euros à compter du 29 août prochain.

>> Péages, trains, locations... En un an, les prix des vacances d'été ont explosé

En vigueur depuis deux ans et détenu par 4,5 millions de personnes, cet abonnement permet aux 28-59 ans de bénéficier de tarifs réduits de 30% et plafonnés, à condition qu'une partie de leur voyage ait lieu pendant un week-end. Vendue à 49 euros, cette carte permet en outre de ne jamais payer plus de 39 euros pour les trajets de moins de 1 heure et demie, 59 euros pour les trajets entre 1 heure et demie et 3 heures. Au-delà de 3 heures, le plafond est pour l'instant fixé à 79 euros.

Après le 29 août 2023, ces plafonds vont donc passer à 49, 69 et 89 euros pour ces durées de voyage. Le prix d'achat de la carte reste inchangé, a souligné la SNCF dans une déclaration envoyée à l'AFP, confirmant des informations auparavant communiquées au journal Le Parisien/Aujourd'hui en France.

Un "bouclier tarifaire" sur fond d'explosion des prix de l'énergie

Ultra-dépendante du réseau électrique pour ses activités, qu'il s'agisse de train à grande vitesse ou des liaisons régionales, la SNCF s'était engagée à limiter la hausse de ses tarifs malgré l'inflation galopante des prix de l'énergie. En janvier dernier, l'entreprise avait ainsi augmenté de 5% les prix des billets de TGV, évoquant alors un "bouclier tarifaire" face aux hausses réelles des coûts du TGV (+13% estimés en 2023). D'après l'indice des prix à la consommation que tient l'Insee, le prix des trains a augmenté de plus de 8% entre mai 2022 et mai 2023.

Dimanche, la SNCF a par ailleurs insisté sur le fait que la modification des conditions de la carte Avantage "ne modifie rien pour tous nos clients qui ne possèdent pas cette carte, ni même pour la plupart des bénéficiaires de la carte Avantage, car ceux-ci paient dans la majorité des cas moins que le prix plafond". En cette période estivale marquée par les déplacements, les prix des trains restent en tout cas au cœur des débats. Du côté du gouvernement, le ministre des Transports, Clément Beaune, milite pour un "pass" à destination des jeunes d'ici l'été 2024, a récemment annoncé la mise en vente de 200 000 billets Intercités à prix cassés.