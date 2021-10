Pyrénées-Atlantiques : quatre personnes percutées par un TER

Les enquêteurs tentent de savoir que faisaient quatre personnes allongées à proximité des voies SNCF ? Trois personnes sont mortes et une a été gravement blessée au membre inférieur et à l'abdomen. "Il y a deux corps qui ont été identifiés pour l'instant, dont deux personnes de nationalité algérienne qui auraient 28 et 36 ans", relate le maire de Ciboure (Pyrénées-Atlantiques). Pour lui, il s'agissait de quatre migrants qui venaient de passer la frontière et marchaient le long de la voie ferrée.



Trafic interrompu plusieurs heures

Le premier TER de la journée partait de Hendaye et devait rejoindre Bordeaux (Gironde). 500 mètres avant de rejoindre la gare de Saint-Jean-de-Luz, le train percute les quatre personnes. Le seul survivant a été transporté en centre hospitalier de Bayonne, avec un pronostic vital engagé. Si aucune victime n'est à déplorer à bord du TER, le trafic a été interrompu pendant plusieurs heures avant de reprendre progressivement.