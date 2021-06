Nouvelle gamme tarifaire de la SNCF : "Une très bonne initiative", saluent les associations d'usagers

"Cela faisait longtemps qu'on attendait cette réforme", a réagi mardi 1er juin sur franceinfo Bruno Gazeau, président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (Fnaut), alors que la SNCF a dévoilé sa nouvelle offre tarifaire pour faire revenir les voyageurs à bord des trains, après une année 2020 très amputée par la crise sanitaire du Covid-19.

"La SNCF fait un gros effort et ça nous paraît une très bonne initiative", a salué Bruno Gazeau. Il précise que les prix ne sont pas seulement plafonnés, mais également "encadrés", puisqu'il y aura "un affichage du prix mini et du prix maxi pour la liaison que vous voulez choisir". Avec la nouvelle carte Avantage, la réduction sera calculée "sur la base du prix réel, et pas sur le prix plafond".

Des convergences attendues avec les cartes des régions

Le président de la Fnaut se dit satisfait que soit "pérennisés les échanges-remboursements gratuits jusqu'à trois jours", initiés avec le Covid-19. Il salue "une très bonne nouvelle", même si les associations attendaient "plutôt deux jours que trois". Bruno Gazeau précise que la carte unique Avantage "ne s'applique pas aujourd'hui aux trains Ouigo", mais que, "d'ici un an, il devrait y avoir une convergence de la tarification Ouigo et de la tarification SNCF et Intercités". Il attend aussi "une convergence avec les cartes des régions".

"Il faut que les régions fassent un effort pour accepter la carte Avantage de la SNCF et que l'on puisse avoir des trajets de bout en bout qui soient simplifiés." Bruno Gazeau, président de la Fnaut à franceinfo

Globalement, le président de la Fnaut estime que "les objectifs de simplicité, de transparence et de lisibilité sont à peu près atteints" avec les nouvelles offres tarifaires. Alors que 2022 est l'année européenne du rail, Bruno Gazeau "encourage vivement les Français à abandonner partiellement la voiture", quand c'est possible "pour répondre aux exigences du changement climatique qui nous touche tous".