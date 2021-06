SNCF : une nouvelle offre tarifaire dévoilée, avec une carte de réduction unique et un forfait télétravail

La SNCF a dévoilé mardi 1er juin sa nouvelle offre tarifaire, dont une partie entre en vigueur ce même jour, pour faire revenir les voyageurs à bord des trains, après une année 2020 très amputée par la crise sanitaire du Covid-19. La compagnie vante une offre "plus simple, plus accessible et plus lisible".

Sept mesures "concrètes" composent cette nouvelle offre, conçue notamment autour d'une nouvelle carte "Avantage" unique pour l'ensemble des clients, déclinée avec trois profils : Jeune 12-27 ans, Adulte 28-59 ans et Sénior plus de 60 ans.

Cette carte garantit des prix "accessibles, même à la dernière minute". Pour les porteurs de la carte, comptez 39 euros maximum pour les trajets en dessous d'1h30, 59 euros maximum pour les trajets intermédiaires jusqu'à 3 heures, soit 50% des voyages, et 79 euros maximum pour les trajets de plus de 3 heures, soit 25% des voyages.

Un nouvel indicateur de prix

La SNCF promet également l'échange et le remboursement gratuit des billets jusqu'à trois jours avant le départ. À J-2, des frais à hauteur de 15 euros s'appliqueront pour les TGV Inoui. Pour "évaluer en toute transparence" les prix des billets, la SNCF met en œuvre un nouvel indicateur de prix disponible sur le site oui.sncf.

Pour accompagner le développement du travail à distance, la SNCF met en place une nouvelle offre, "Mon forfait annuel télétravail", équivalent à 40% de réduction par rapport à l’abonnement classique "Mon forfait annuel". À noter encore, une offre spécifique pour les séniors et un programme de fidélité "plus simple et plus avantageux", promet la SNCF.