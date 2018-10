La gare du Nord fermera progressivement samedi pour des travaux de modernisation

Une nouvelle "tour de contrôle" qui permettra de piloter les postes d'aiguillage va être mise en place.

Changement d'ampleur à la gare du Nord lors du premier jour des vacances de la Toussaint. La première gare de France en termes de trafic va progressivement fermer ses portes samedi 20 octobre afin de mettre en place une nouvelle "tour de contrôle" qui permettra de piloter les postes d'aiguillage, indique la SNCF.

Cette modernisation des infrastructures permettra de gérer dès le lendemain la circulation de 1 300 trains des lignes B, D, H et K, qui représentent 10% du trafic national, selon Le Parisien. Grâce à elle, les périodes de perturbations de ces lignes devraient être mieux contrôlées. "Des opérations de cette ampleur, la SNCF n’en réalise qu’une ou deux par an", explique au quotidien le directeur de Réseau Ile-de-France.

Les grandes lignes fermées à 20h30

Pour mettre à bien ce gigantesque chantier, qui nécessite l'arrêt total du trafic, des fermetures débuteront dès 5 heures. Le RER B sera ainsi interrompu toute la journée entre Châtelet-Les Halles et Le Bourget, puis à partir de 19 heures sur la partie nord de la ligne qui relie Châtelet-Les Halles à l'aéroport de Roissy et Mitry-Claye.

La ligne D sera à l'arrêt jusqu'à 20h30 entre les gares de Lyon et du Nord, puis à partir de 20h15 entre Gare de Lyon et Creil. Aucun train ne circulera sur la ligne H du Transilien jusqu'à 20h30 sur le tronçon Gare du Nord-Saint-Denis, puis à partir de 20h30 jusqu'à Ermont-Eaubonne et Sarcelles-Saint-Brice. Les trains seront aussi à l'arrêt sur la ligne K jusqu'à 19 heures de Gare du Nord à Mitry-Claye, puis le soir jusqu'à Crépy-en-Valois.

Pour continuer à desservir ces destinations, des bus de remplacement seront mis en place sur les différentes lignes. Les grandes lignes seront elles complètement à l'arrêt à partir de 20h30, mais aucun train circulant à ces heures n'a été ouvert à la vente.