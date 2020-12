Effondrement d'une poutre sur les voies du RER C : la circulation perturbée "au moins jusqu'au 11 décembre", annonce la SNCF

Encore plusieurs jours de galère en perspective pour les usagers du RER C en Ile-de-France. La circulation "restera perturbée au moins jusqu'au vendredi 11 décembre", a annoncé la SNCF sur Twitter, mercredi 2 décembre, qui conseille aux usagers de reporter leurs trajets, "dans la mesure du possible".

Cette interruption de trafic est une conséquence de l'effondrement d'une poutre en béton de près de 300 tonnes sur les voies du RER C, dans la nuit de lundi à mardi lors d'une opération de manutention. Il a entraîné l'interruption du trafic entre Paris-Austerlitz et Massy-Palaiseau et entre Paris-Austerlitz et Juvisy, le temps d'extraire la poutre coffrante.

"L'opération doit se passer en trois phases successives, ça va prendre évidemment plusieurs jours, sans doute une dizaine de jours puisqu'il va falloir découper la poutre, l'extraire du site, lancer une expertise sur les voies ferrées et ensuite la SNCF fera les réparations qui s'imposent sur les voies et le système électrique", a expliqué le maire du 13e arrondissement Jérôme Coumet.