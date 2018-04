VIDEOS. Grève à la SNCF : des voyageurs descendent sur les voies à la gare de Lyon, à Paris

Au premier jour de la grève de la SNCF, très peu de trains circulent, causant une incroyable cohue sur les quais.

Une marée humaine a envahi les gares de France, mardi 3 avril. Au premier jour de la grève de la SNCF, des milliers d'usagers se sont retrouvés bloqués en raison de l'annulation d'un grand nombre de trains. Une impressionnante cohue a notamment eu lieu à la gare de Lyon, à Paris.

Prévisions de trafic, réactions... Suivez la première journée de grève de la SNCF dans notre direct

L’incroyable cohue sur les quais de la gare de Lyon ce matin #GrèveSNCF pic.twitter.com/elGfnVtna6 — CNEWS (@CNEWS) 3 avril 2018

Sur les images, on peut voir les quais de la gare bondés. Il faut dire que seuls 12% des TGV et 13% des Intercités circulent ce mardi. Et en région, une liaison TER sur cinq est assurée (6% des trains et 24% des cars). En Ile-de-France, les voyageurs doivent aussi s'armer de patience, avec un RER A sur deux et entre 14% et 30% du trafic sur les autres lignes. Le trafic des lignes internationales est le moins perturbé. Ainsi, 90% des Thalys et 75% des Eurostar sont assurés.

En gare de Lyon à Paris, les quais sont bondés et des usagers descendent sur les voies #GrèveSNCF pic.twitter.com/xUo44BKH7Q — BFMTV (@BFMTV) 3 avril 2018

Conséquence : des voyageurs ont été vus en train de traverser les voies ou de marcher le long des quais sur les rails, ce qui est rigoureusement interdit par la SNCF.