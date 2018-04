DIRECT. Grève à la SNCF : un TER et un Transilien sur cinq circulent aujourd'hui et seulement un TGV sur huit

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #SNCF

: Aucun train en gare de Reims (Marne) ou sur la ligne R en Île-de-France, trains surchargés : sur Twitter, journalistes et usagers évoquent les premières conséquences du mouvement de grève contre la réforme de la SNCF.

: Le mouvement de grève à la SNCF fait aussi, sans surprise, la une de plusieurs quotidiens régionaux. La Voix du Nord consacre sa une à "la ruée vers les bus" aujourd'hui, en alternative aux trains. Ouest-France se penche de son côté sur les enjeux de cette nouvelle grève.









: La mobilisation contre la réforme de la SNCF fait aussi la une du Figaro aujourd'hui. Le journal évoque "une guerre d'usure" et un véritable "bras de fer" qui démarre entre l'exécutif et les cheminots.





: Libération place en une le "SNCF bashing" du gouvernement, qui s'est selon le journal "employé à dénigrer l'entreprise publique". Alors que le mouvement de grève contre la réforme de la SNCF démarre aujourd'hui, Libération passe au crible les différentes déclarations de l'exécutif sur le sujet.





: Depuis un peu plus de dix ans, la loi sur le service minimum dans les transports publics prévoit "l'organisation de la continuité du service public" en cas de grève. Qu'en est-il vraiment ? Comment s'organise ce service minimum ? Notre journaliste Elise Lambert a passé au crible quatre idées reçues sur ce dispositif. Son article est à lire ici.









: Afin de suivre cette première journée de grève contre la réforme de la SNCF, vous pouvez écouter en direct notre édition spéciale depuis la gare du Nord, à Paris, ici.

: "On respecte la grève", mais "on attend des cheminots qu'ils aient un égal respect pour le droit de circuler des usagers et pour ceux qui ont besoin de travailler".



Invité de franceinfo ce matin, Bruno Gazeau, le président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT), a évoqué la "grande préoccupation" des voyageurs face au mouvement de grève à la SNCF. Selon lui, le covoiturage n'est pas une alternative durable. "Beaucoup de gens" n'ont pas d'autres "choix" que le train, a-t-il expliqué.





: Vous recherchez une solution de repli pour aller au travail ou voyager aujourd'hui ? Bon nombre de voyageurs ont opté pour les applications de covoiturage, telles que Blablacar, Covoiturage-libre, Roulezmalin ou encore Karos. Autre alternative pour vos trajets aujourd'hui : les compagnies de "cars Macron", telles qu'Isilines, filiale du groupe Transdev, FlixBus ou Ouibus, filiale de la SNCF.

: Le mouvement de grève à la SNCF marque l'une des premières contestations sociales de taille pour Emmanuel Macron. Quelle sera la stratégie du chef de l'Etat pour gagner la bataille de l'opinion ? Réponse en vidéo avec France 3 :



: Voici les principales prévisions de trafic pour cette première journée de grève contre la réforme de la SNCF :



Seul un TGV sur huit circulera aujourd'hui en moyenne : 11% sur le secteur Sud-Est, 12% sur les secteurs Atlantique et Nord, et 27% sur le secteur Est.



13% des Intercités circuleront normalement dans la journée, mais avec également d'importantes disparités selon les régions. Il n'y aura aucun train sur plusieurs lignes.





Du côté des TER, enfin, 6% des trains mais 24% des cars seront assurés aujourd'hui.





Entre 15 et 50% des trains seront assurés sur les différentes lignes de RER (14% pour le RER D, 20% pour la ligne du RER C, 28% pour le RER B, 30% pour le RER E et 50% pour la ligne du RER A). Quant au Transilien, aucun train ne circulera sur les lignes R, U et certaines parties de la ligne P.