Trains : une concurrence historique pour la SNCF

Arnaud Aymé explique que cette nouvelle concurrence a été anticipée par la SNCF, notamment avec le lancement de Ouigo, son offre de TGV low cost ou l’offre d’une super première classe à bord de ses trains. Il ajoute qu’il reste à savoir si les futurs clients de Trenitalia seront des passagers qui viennent du TGV ou bien de l’autocar, de la route ou de l’avion.

Un axe symbolique

Pour sa première sur le sol français, Trenitalia a choisi d’assurer la liaison entre Paris et Lyon. Si Arnaud Aymé précise que c’est la première ligne du TGV ouverte 40 ans plus tôt, c’est aussi la plus fréquentée du réseau à grande vitesse en France et c’est également la plus rentable. Pour Arnaud Aymé, démarrer son activité sur la ligne Paris-Lyon est donc assez logique. Il explique que le prix de 23 euros proposé par Trenitalia représente le prix d’appel et non le prix moyen. Le journaliste précise que Trenitalia pratique une stratégie de « revenue management », c’est-à-dire un système de gestion tarifaire des capacités disponibles dont l’objectif est l’optimisation du remplissage de ses trains.