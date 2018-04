"La grève s'érode" : 35% des TGV, 30% des Intercités et 40% des TER circuleront lundi, annonce le patron de la SNCF

Selon Guillaume Pepy, les grévistes sont moins nombreux qu'au début du mouvement et quatre employés de la SNCF sur cinq "sont au travail".

La grève aura moins d'effet sur la circulation des trains, lundi et mardi. "Le trafic sera en amélioration. On aura 40% des TER et 40% des trains en région parisienne, les Transilien et les RER. Il y aura 30% d'Intercités, c'est mieux que lors de la dernière grève et 35% des TGV. Ça veut dire que la grève s'érode, elle s'érode lentement. (...) Les voyageurs, ils en ont tout simplement assez", a annoncé Guillaume Pepy, patron de la SNCF, lors du "Grand Jury" sur RTL, LCI et Le Figaro, dimanche 22 avril.

A propos du nombre de grévistes, Guillaume Pepy assure que quatre employés de la SNCF sur cinq "sont au travail". "Ceux qui conduisent les trains sont en grève à 60%. C'est beaucoup moins qu'au début de la grève où on était à 77%", a encore déclaré Guillaume Pepy.