"Je veux juste des métros et des bus", elle parodie le célèbre tube de Mariah Carey et fait un tabac sur les réseaux sociaux

Une jeune habitante de Bagneux, dans les Hauts-de-Seine, fait un carton sur les réseaux sociaux avec sa reprise ironique de "All I Want for Christmas is You" de Mariah Carey.

Montéa, 26 ans, habite à Bagneux dans les Hauts-de-Seine. (CAPTURE D'ÉCRAN YOUTUBE)