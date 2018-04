Grève à la SNCF : un TGV et un TER sur trois, deux Transilien sur cinq et un train Intercités sur cinq circuleront samedi

Le nombre des grévistes est en légère baisse, mais le trafic reste très perturbé par la mobilisation des cheminots.

Le trafic SNCF restera perturbé samedi, mais comme vendredi, dans une moindre mesure, pour le troisième épisode de la grève perlée des cheminots. La direction de la compagnie ferroviaire prévoit un TGV et un TER sur trois, deux Transilien sur cinq et un train Intercités sur cinq, alors que débutent les vacances scolaires de la zone C.

Concernant les TGV, c'est l'axe Nord qui sera le plus touché, avec seulement un TGV sur quatre en circulation. Il y aura un TGV sur trois sur les axes Est et Atlantique, et un TGV sur deux sur l'axe Sud-Est. Il y aura par ailleurs un train Ouigo sur cinq. Côté international, quatre Eurostar sur cinq et un Lyria sur six circuleront, mais le trafic des Thalys sera "quasi normal".

La direction de la SNCF annonce un taux de grévistes en légère baisse, pour cette troisème séquence. Plusieurs facteurs expliquent ce fléchissement, mais les syndicats assurent qu'il s'agit d'un effet "de yo-yo" et que la mobilisation reste intacte.