Grève à la SNCF : une "journée de la colère cheminote" par des syndicats qui ne comptent pas baisser les bras

Le 17e épisode de grève débute mardi à la SNCF. Les cheminots souhaitent maintenir la pression sur le gouvernement et la direction de la compagnie ferroviaire. Ils vont également entamer les négociations sur la convention collective.

Les syndicats de cheminots entament mardi 12 juin le 29e jour de grève depuis le début du conflit, en avril, contre la réforme de la SNCF. Ce nouvel épisode est appelé "journée de la colère cheminote", ce qui en dit long sur la détermination syndicale à poursuivre le mouvement, malgré une mobilisation qui s'érode. Sauf surprise, le projet de réforme ferroviaire doit être définitivement adopté mercredi à l'Assemblée nationale et jeudi au Sénat.

"D'un point de vue financier, on se restreint, on n'a pas les mêmes dépenses. On fait attention, on mange avec le minimum", indique Thomas. Ce militant CGT en est à 17 jours de grève. Mais il ne compte pas s'arrêter. "À un moment, c'est normal qu'il y ait du découragement. Mais savoir qu'on remet des collègues dans le conflit, ça nous entraîne à aller au-delà", explique-t-il à franceinfo.

Les négociations de la convention collective en vue

Cette solidarité des cheminots dépasse le simple cadre de la SNCF. "C'est vraiment tout le service public [qui nous intéresse]. Si nous on part à la casse, que vont devenir les autres ? Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants ? Il ne faut pas lâcher", témoigne Sarah, contrôleuse et membre de Sud Rail.

Ce qu'on a perdu par la loi, on va essayer de le récupérer par une convention collective qui puisse sécuriser les cheminotsUn responsable de l'Unsafranceinfo

Les négociations sur la convention collective se profilent à partir de vendredi au ministère des Transports. Après plusieurs années d'interruption, les discussions vont donc reprendre avec l'UTP, le patronat du secteur. "Rien n'est plié", assure Christophe. Ce responsable de l'Unsa ferroviaire se veut optimiste. "La convention collective est extrêmement importante, tout autant que la loi".

Mais le ministère des Transports a déjà prévenu qu'il se contenterait d'observer les négociations. Les syndicats de cheminots pourraient donc ne pas obtenir ce qu'ils souhaitent. La menace d'une poursuite de la grève au-delà du 28 juin plane donc toujours.