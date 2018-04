Grève à la SNCF : un tiers des TGV et des TER, 2 Transilien sur 5 et 1 Intercités sur 5 circuleront demain

C'est le sixième jour de grève des cheminots.

Trafic de nouveau très perturbé sur les rails. Pour le sixième jour de grève des cheminots, vendredi 13 avril, la direction de la SNCF prévoit que seuls 1 TGV et 1 TER sur 3 circuleront, ainsi que 2 Transilien sur 5 et 1 Intercités sur 5. "SNCF invite les clients dont les trains ne seraient pas confirmés ce vendredi 13 avril à reporter leur voyage et à ne pas se rendre en gare", indique encore la direction.

Dans le détail, en Île-de-France, 1 RER A sur 2, 2 RER B sur 5 et 1 RER C sur 3 circuleront, vendredi 13 avril. Pour les TGV, c'est l'Axe Atlantique qui devrait connaître le plus de perturbations avec seulement 1 TGV sur 4. L'axe Est devrait être plus préservé avec 1 TGV sur 2. A l'international, le trafic des Eurostar et du Thalys devrait être "quasi normal".

Ce sixième jour de grève des cheminots intervient au lendemain de l'intervention d'Emmanuel Macron sur TF1. "Je les [les cheminots] appelle plutôt au calme en leur disant que je les ai entendus", a estimé le chef de l'Etat, tout en affirmant que la réforme irait "jusqu'au bout".