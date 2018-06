Grève à la SNCF : un TER sur deux, deux TGV sur trois, deux Intercités et trois Transilien sur cinq circuleront demain

La direction de la SNCF a communqué, samedi, les prévisions de trafic pour la journée de dimanche.

La grève à la SNCF va connaître un nouvel épisode, dimanche 17 juin. La direction de la compagnie ferroviaire annonce dans un communiqué, samedi 16 juin, qu'elle prévoit pour cette journée deux TGV sur trois et deux Intercités sur cinq. Elle table également sur trois Transilien sur cinq et un TER sur deux.

Sur le réseau TGV, il y aura trois trains sur quatre sur l'Axe Atlantique, quatre trains sur cinq sur l'Axe Est, un train sur deux sur l'Axe Nord, trois trains sur quatre sur l'Axe Sud-Est, et quatre Ouigo sur cinq.

Trafic quasi-normal à l'international

En Ile-de-France, le trafic sera normal sur le RER A et sur le RER B Sud. En revanche, comptez un train sur deux sur le RER B Nord, le RER C, le RER D, le RER E, la ligne J, la ligne L et la ligne P. Il y aura deux trains sur cinq sur la ligne H, deux trains sur trois sur la ligne B et seulement un train sur cinq sur la ligne R. Sur la ligne U, le trafic sera normal et quasi-normal sur la ligne K.

A l'international, le trafic sera normal sur l'Eurostar et quasi-normal sur le Thalys.