Grève à la SNCF : 1 TGV sur 3, 1 Intercités sur 4 et 2 TER et Transilien sur 5 circuleront jeudi

Les prévisons de circulation sont les mêmes que celles de mercredi.

Les prévisions ne changent pas pour la grève à la SNCF. Comme mercredi, 1 TGV sur 3, 1 Intercités sur 4 et 2 TER et Transilien sur 5 circuleront jeudi 19 avril, annonce la direction. La compagnie ferroviaire invite ses clients dont les trains ne seraient pas confirmés à échanger leur billet sur un train circulant le même jour et ouvert à la réservation.

Ce trafic est "en augmentation par rapport au début de la grève", a assuré mercredi Alain Krakovitch, directeur général SNCF Transilien. De fait, la SNCF a comptabilisé un taux de 19,8% de grévistes au total mercredi, avec parmi les personnels indispensables à la circulation des trains 60% des conducteurs en grève, 51% des contrôleurs et 23% des aiguilleurs. Des chiffres en baisse par rapport au début du mouvement.