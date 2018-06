"Cheminots en colère, on ne va pas se laisser faire" : des manifestants envahissent le siège de la SNCF

Le même jour, la réforme ferroviaire a été votée au Sénat.

Ils ont manifesté leur désaccord avec la réforme ferroviaire. Mardi 5 juin, "des centaines de manifestants se sont regroupés devant le siège de la SNCF et l'ont envahi" à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), raconte le HuffPost. Les cheminots sont entrés dans le bâtiment puis sont montés sur le toit. "Cheminots en colère, on ne va pas se laisser faire", criaient-ils, appelant le patron de la société, Guillaume Pepy, à les rejoindre, comme on peut l'entendre dans une vidéo publiée sur Twitter.

VIDÉO - Les cheminots envahissent le siège de la SNCF à Saint-Denis pour protester contre le pacte ferroviaire pic.twitter.com/bb4ZaMgrYR — Clément Lanot (@ClementLanot) 5 juin 2018

Le même jour, la réforme ferroviaire a été votée au Sénat. Le projet de loi, adopté par l'Assemblée en avril, sera ensuite examiné en commission mixte paritaire lundi 11 juin. En attendant, la 14e séquence de deux jours de grève commencera mercredi soir.