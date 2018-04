Appel à témoignages : racontez-nous comment vous allez faire face à la grève de la SNCF

Dans ses prévisions, la direction table sur un TGV sur huit en circulation en moyenne, un Intercités sur huit, un TER sur cinq et un Transilien sur cinq.

La France bientôt paralysée ? A partir de lundi 2 avril à 19 heures, la grève de la SNCF va fortement perturber le trafic des trains. TGV, TER, Intercités, Transilien... tous les transports ferroviaires vont être réduits, voir carrément supprimés sur certaines lignes. Le mouvement de grève est prévu par épisodes de deux jours sur cinq, initiée par la CGT, l'Unsa et la CFDT, jusqu'au 28 juin.

Dans ses prévisions, la direction table sur un TGV sur huit en circulation en moyenne, un Intercités sur huit, un TER sur cinq et un Transilien sur cinq. En Ile-de-France, certaines lignes seront totalement inactives, sur les lignes R et U et "sur certaines branches de la ligne P". En revanche, elle prévoit 40% du trafic habituel sur la ligne H.

Dans ces conditions, comment-allez vous vous déplacer ? Quelles sont vos astuces pour vous rendre au travail ou pour réaliser vos trajets personnels malgré la grève ? Racontez nous comment vous vous préparez à ce mouvement d'ampleur.