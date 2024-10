Dépression Kirk : le trafic ferroviaire interrompu sur certaines lignes mercredi dans le Sud-Ouest

Pour garantir la sécurité des voyageurs et de son personnel, la SNCF annonce une interruption totale du trafic ferroviaire sur certains axes à cause de la tempête Kirk. Selon Météo-France, des rafales de vent jusqu'à 150 km/h sont attendues.

La SNCF annonce mardi 8 octobre une interruption totale du trafic ferroviaire sur certains axes dans le Sud-Ouest, rapporte France Bleu, en raison de la dépression Kirk qui va toucher la Nouvelle-Aquitaine mercredi. Selon Météo-France, Kirk, venue de l’Atlantique, va générer un "très fort coup de vent" et de fortes pluies dans la région.

Pour garantir la sécurité des voyageurs et de son personnel, la SNCF annonce une interruption totale du trafic ferroviaire sur certains axes mercredi pour éviter qu'un train ne percute des obstacles sur les voies, un arbre par exemple.

La circulation des trains sera interrompue de 9 heures à 20 heures sur les axes Saintes/Royan et sur la ligne du Médoc entre Macau et Le Verdon. Et de 14 heures à 20 heures, la circulation des trains sera interrompue sur les axes suivants : Bayonne/Hendaye, Dax/Tarbes, Pau/Bedous, Bayonne/Saint-Jean-Pied-de-Port et Bayonne/Toulouse.

Des bus de substitution

La SNCF assure que des bus de substitution seront mis en place pour les lignes concernées. La compagnie recommande aux voyageurs de se renseigner sur la circulation de leurs trains avant de se rendre en gare, sur l'application SNCF Connect et sur le site TER Nouvelle-Aquitaine.

Selon Météo-France, la dépression Kirk doit occasionner un "fort coup de vent sur les côtes atlantiques de l’Aquitaine et de la Gascogne avec des rafales de l'ordre de 80 à 100 km/h sur les côtes, 60-80 km/h dans les terres". Les Pyrénées sont aussi concernées par ces vents tempétueux "avec 100 à 110 km/h dans les vallées et 120 à 150 km/h sur les crêtes par déferlement". De fortes pluies sont aussi attendues en Nouvelle-Aquitaine, notamment dans les Deux-Sèvres.