Episode méditerranéen, perturbation atlantique, dépression Kirk… On vous explique pourquoi le temps va être très perturbé cette semaine

Plusieurs perturbations vont assombrir le ciel de l'Hexagone cette semaine. "Des pluies soutenues" sont notamment attendues, prévient Météo-France.

Le temps s'annonce "bien perturbé" en ce début de semaine, malgré des températures plus douces, alerte Météo-France. En effet, dès lundi 7 octobre, "des orages parfois forts" pourront éclater du sud-ouest au nord-est du pays. Mais ce n'est pas la seule perturbation qui pourrait assombrir le ciel de l'Hexagone : un épisode méditerranéen est en effet prévu, avec des "pluies soutenues". A celui-ci s'ajoutera, plus tard dans la semaine, les effets de la dépression Kirk, "actuellement au milieu de l'Atlantique", décrit François Gourand. Avec l'aide du météorologue, franceinfo vous explique pourquoi le temps va être très perturbé en ce début de semaine.

Plusieurs épisodes en quelques jours

Plusieurs perturbations vont jouer les trouble-fête. D'abord, celle qui a arrosé une partie du pays pendant le week-end, arrivée par la façade atlantique. La bande nuageuse et pluvieuse "va progresser du Sud-Ouest au Nord-Est" dans la journée de lundi, décrit François Gourand. Dans l'après-midi, "le front va prendre un caractère orageux, avec des pluies soutenues, parfois de la grêle, du Sud-Ouest à la Bourgogne, voire le Grand Est", complète-t-il.

Par ailleurs, un épisode méditerranéen est attendu, accompagné de "pluies éparses sur le pourtour méditerranéen, et plus concentrées sur les Cévennes". Il devrait remonter au nord dans la nuit de lundi à mardi, avec des cumuls "à surveiller sur une large moitié est du pays, des côtes méditerranéennes jusqu'au Nord-Est", développe le site de Météo-France. "La Corse pourrait aussi être touchée", ajoute François Gourand.

A partir de mercredi, une autre perturbation va s'installer. L'actuel ouragan Kirk, "qui est au milieu de l'Atlantique, va devenir une dépression classique de nos latitudes, mais va arriver sous forme très active, avec des pluies soutenues sur le nord-ouest du pays", explique le prévisionniste. La dépression devrait plus tard quitter le territoire national vers la Belgique. "On a donc des épisodes bien distincts avec une pause entre la fin de journée de mardi et mercredi matin", détaille François Gourand, qui note toutefois que les prévisions seront affinées au fil des jours.

Et pour mercredi ❔



Bien que la dépression devrait prendre le chemin du nord de la France selon les dernières modélisations, il est pour l'heure impossible de déterminer sa trajectoire exacte ainsi que l'intensité précise de son creusement.



(3/4) pic.twitter.com/x7LEio6qu7 — Météo-France Ouest (@MeteoFrance_O) October 5, 2024

Un vent fort lié à ces perturbations

Outre les pluies, un vent fort devrait souffler, dès lundi en Méditerranée, sur les Pyrénées et dans la vallée du Rhône. "Les rafales pourront avoisiner les 70-80 km/h dans l'après-midi", décrit François Gourand. La dépression Kirk sera, elle aussi, accompagnée de vents forts, même si leur niveau est, à ce stade, "encore inconnu". Ces rafales pourraient concerner toute la moitié nord du pays entre mercredi après-midi et jeudi.

Des risques de crues et d'inondations

Les deux épisodes distincts vont générer par moments "des pluies très soutenues localement, selon François Gourand. Dans un contexte où les sols sont déjà bien gorgés d'eau, il y a des risques de crues et d'inondations dans le quart sud-est mardi et dans le Nord-Ouest et le Nord mercredi", alerte-t-il, pointant la "vulnérabilité", même dans le cas d'un phénomène classique, de certaines zones urbanisées.

Son collègue, Gaétan Heymes, complète en signalant sur le réseau social X que les zones qui pourraient être touchées sont "des secteurs parfois inhabituels".

Dans le bestiaire des objets météo, le "front quasi-stationnaire ondulant" est le plus redouté des prévisionnistes de crues, car il génère des cumuls localement très forts, mais sur des secteurs parfois inhabituels et avec de gros gradients sur les isohyètes 🌧️

3/10 — Gaétan Heymes (@GaetanHeymes) October 6, 2024

Face à cette situation, François Gourand invite donc à surveiller les prévisions et les cartes de vigilance, alors que des alertes oranges seront "probablement" émises dès ce lundi et "très certainement" mardi et mercredi également.

Le réchauffement climatique, un facteur aggravant

Le réchauffement climatique mondial, causé par les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine, est par ailleurs un facteur aggravant. "Une partie de l'intensité de ces pluies est très probablement liée au réchauffement climatique", déclare François Gourand. Ici, le phénomène ne joue ainsi pas sur la survenue de ces épisodes, mais "probablement" sur une partie des cumuls, précise-t-il. Comme le confirment de régulières études d'attribution des événements météorologiques du quotidien au changement climatique global.

Depuis le XIXe siècle, la température moyenne de la Terre s'est réchauffée de 1,1°C. Les scientifiques ont établi avec certitude que cette hausse est due aux activités humaines, consommatrices d'énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz). Ce réchauffement, inédit par sa rapidité, menace l'avenir de nos sociétés et la biodiversité. Mais des solutions – énergies renouvelables, sobriété, diminution de la consommation de viande – existent. Découvrez nos réponses à vos questions sur la crise climatique.