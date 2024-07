Carte "Attaque massive" sur le réseau TGV : visualisez les lieux où les lignes SNCF ont été vandalisées par des incendies

"Plusieurs actes de malveillance" à travers la France qui mettent le réseau ferré à genou. Les voyages en train de près de 800 000 personnes en France sont perturbés après "des incendies volontaires" sur plusieurs points clés du réseau, dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 juillet, rapporte la SNCF dans un communiqué. Retrouvez la carte des installations touchées.

Dans le détail, quatre points du réseau ont été frappés par des dégradations, à quelques heures de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. Des installations ont été dégradées à Arrou, commune voisine de Courtalain (Eure-et-Loire), à Croisilles (Pas-de-Calais), entre la gare de Meuse TGV et Lamorville (Meuse), ainsi qu'entre Pagny-sur-Moselle et Vandières (Meurthe-et-Moselle). Le point commun de ces sites : ils sont tous à proximité d'une bifurcation, ce qui indique que "les lieux ont été choisis particulièrement pour avoir des conséquences plus lourdes puisque avec un incendie, on prive à chaque fois deux branches du réseau", a expliqué le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou.

Ces dégradations sont la conséquence "d'incendies déclenchés au niveau des armoires électriques ou de signalisation qui se trouvent en bordure de voie", précise une source proche du dossier à franceinfo. Une tentative de dégradation à Vergigny (Yonne) a quant à elle échoué. "Nos services de renseignement et nos forces de l'ordre sont mobilisés pour retrouver et punir les auteurs de ces actes criminels", a affirmé Gabriel Attal sur le réseau X.