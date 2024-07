"Attaque massive" sur le réseau SNCF : comment savoir si son TGV est toujours prévu, retardé ou annulé ?

Le réseau des TGV est fortement perturbé dans toute la France, à cause de dégradations provoquées vendredi par plusieurs "incendies volontaires", selon la SNCF.

Une "attaque massive" qui perturbe les plans de centaines de milliers de personnes. Vous faites peut-être partie des 800 000 voyageurs dont le trajet en train sera fortement perturbé ce week-end, après des dégradations commises sur plusieurs points centraux du réseau SNCF, dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 juillet.

Les autorités évoquent des actions préméditées, à quelques heures de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris, et assurent mener l'enquête. Mais si vous devez prendre le train aujourd'hui, où trouver les informations sur des retards ou une annulation éventuelle de votre trajet ?

Des informations par train et gare sur SNCF Connect

Pour connaître l'horaire des trains au départ ou à l'arrivée d'une gare en particulier, il faut passer par le site SNCF Connect. Dans la barre de recherche, tapez le nom de la ville ou la gare de départ ou d'arrivée, et vous pourrez retrouver le statut de votre train – à l'heure, annulé, ou avec la durée du retard estimé.

Des informations par grande ligne sur SNCF Voyageurs

SNCF Voyageurs publie des informations de trafic sur la page dédiée de son site. Les perturbations de trains sont présentées par grande ligne, par exemple entre Paris et Lille, sur la ligne à grande vitesse Est, entre Paris et Tours, ou Paris et Le Mans. L'état de la circulation des TER, ainsi que des transports en Ile-de-France (RER, métros, tramways), est également mis à jour régulièrement.

Des informations sur votre trajet directement par mail ou SMS

La SNCF assure également que tous les voyageurs dont les trains sont affectés par les perturbations seront avertis personnellement. "Il est inutile de se rendre en gare, nous vous donnerons toutes les informations via mail ou via SMS", a affirmé le ministre des Transports, Patrice Vergriete, sur BFMTV. Les passagers concernés par ces perturbations seront progressivement "prévenus par SMS et par mail dans les prochaines heures", a également ajouté le patron de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet.