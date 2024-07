Ce que l'on sait de "l'attaque massive" sur le réseau SNCF des TGV qui intervient le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques

Cinq dégradations ou tentatives de dégradations sur le réseau TGV de la SNCF ont eu lieu entre 1 heure et 5h30 du matin, vendredi 26 juillet, ont appris franceinfo et France Inter de sources proches du dossier.

A quelques heures de la cérémonie d'ouverture des JO et des grands départs en vacances, les trains restent à quai. La SNCF a subi, dans la nuit de jeudi 25 à vendredi 26 juillet, une "attaque massive" qui paralyse son réseau de TGV, en particulier sur les axes Atlantique, nord et est. Environ 800 000 voyageurs vont être touchés par des retards de trains plus ou moins importants ce week-end.

Des incendies volontaires déclenchés dans la nuit

La SNCF affirme avoir "été victime cette nuit de plusieurs actes de malveillance concomitants touchant les lignes à grande vitesse (LGV) Atlantique, Nord et Est". Il s'agit d'"incendies volontaires [qui] ont été déclenchés pour endommager [ses] installations".

Cinq dégradations ou tentatives de dégradations ont visé le réseau de TGV de la SNCF entre 1 heure et 5h30 du matin vendredi 26 juillet, ont appris franceinfo et France Inter de sources proches du dossier. En conséquence, l'ensemble des services de renseignement sont mobilisés, précise une source sécuritaire à France Télévisions.

Selon Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF, les auteurs ont provoqué des incendies dans des "caniveaux où passent de nombreux câbles" en fibre optique qui transmettent "des informations de sécurité pour les conducteurs" ou qui commandent "les moteurs des aiguillages", a-t-il expliqué.

Dans le détail, des installations ont été touchées à Arrou, près de Courtalain (Eure-et-Loire), à Croisilles (Pas-de-Calais), entre la gare de Meuse TGV et Lamorville (Meuse), ainsi qu'entre Pagny-sur-Moselle et Vandières (Meurthe-et-Moselle). Une tentative de dégradation à Vergigny (Yonne) a échoué.

"Tous les éléments qu'on a montrent bien que c'est volontaire", a affirmé le ministre des Transports, Patrice Vergriete. "La concomitance des heures, des camionnettes retrouvées avec des personnes qui ont fui, des agents incendiaires qui ont été retrouvés sur place", a-t-il précisé. La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, mentionne quant à elle "une volonté de déstabilisation" et une "attaque coordonnée" contre la SNCF.

Le parquet de Paris se saisit de l'enquête

Le parquet de Paris a annoncé se saisir de l'enquête concernant "l'ensemble des dégradations volontaires causées sur des sites SNCF". Cette enquête est faite de quatre chefs différents, comprenant "la détérioration de bien de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation", "les d égradations et tentatives de dégradations par moyen dangereux en bande organisée", "l'a tteinte à un système de traitement automatisé de données en bande organisée", "l'a ssociation de malfaiteurs en vue de commettre ces crimes et délits".

Environ 800 000 voyageurs concernés

En conséquence, la circulation des TGV sur les axes Atlantique, est et nord est "très perturbée". "Nous détournons certains trains sur des lignes classiques, mais nous allons devoir en supprimer un grand nombre", a affirmé la SNCF.

Jean-Pierre Farandou, président du groupe SNCF, a indiqué que "800 000" voyageurs seront touchés dans le week-end, alors que la "situation devrait durer au moins tout le week-end le temps d'effectuer les réparations", d'après le communiqué l'opérateur. Le ministre des Transports Christophe Fanichet a estimé quant à lui que "250 000 personnes" sont affectées par ces perturbations pour la journée de vendredi.

De nombreux trains retardés ou annulés

Le ministre des Transports, Patrice Vergriete, a évoqué des "conséquences très lourdes" sur le trafic ferroviaire avec un train sur deux vers le nord, l'est et la Bretagne, et un train sur quatre "vers le Bordelais", en ce week-end de chassé-croisé estival et d'ouverture des Jeux olympiques.

A ce stade, vers l'ouest et le sud-ouest de la France, le trafic est "interrompu sur la ligne grande vitesse entre Paris et Tours, et Paris et Le Mans", en raison d'un "acte de malveillance à hauteur de Courtalain" (Eure-et-Loir), selon les informations de trafic disponibles sur le site de la SNCF. En gare de Paris-Montparnasse, "aucun train" ne partira avant 13 heures.

Sur l'axe est, la circulation est interrompue depuis 5h15 sur la ligne à grande vitesse, également en raison d'un "acte de malveillance" à proximité de Pagny-sur-Moselle (Moselle). "Une reprise normale de la circulation est prévue le 27 juillet", selon les chemins de fer.

Les trains Eurostar depuis Londres sont également affectés. En plus des trains annulés, "tous les trains à grande vitesse à destination et en provenance de Paris sont déviés via la ligne classique aujourd'hui", et circuleront donc à une vitesse réduite, précise Eurostar sur son site internet, ce qui "prolonge la durée du trajet d'environ une heure et demie". La liaison entre Paris et Bruxelles est également concernée par les perturbations, a indiqué Eurostar.

La ligne de TGV Sud-Est n'est en revanche "pas touchée", a précisé le groupe SNCF, alors qu'un "acte de malveillance a été déjoué". Des cheminots qui menaient des opérations d'entretien pendant la nuit ont repéré des personnes qui n'avaient pas à se trouver là et ont prévenu la gendarmerie, les mettant en fuite, selon le PDG de la société ferroviaire.

"A travers la SNCF, [ce sont] les Français que l'on attaque", a encore réagi lors d'un point presse Jean-Pierre Farrandou, qui signale que "d es milliers de cheminots vont se mobiliser pour réparer".

Des répercussions sur les Jeux olympiques

"Tous les clients vont être informés par SMS de la circulation de leurs trains", a souligné le groupe. L'opérateur conseille à "tous les voyageurs de reporter leur voyage et de ne pas se rendre en gare", précisant dans son communiqué que tous les billets sont échangeables et remboursables.

Cette attaque survient à quelques heures seulement de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, alors que de nombreux voyageurs ont prévu de converger vers la capitale. Un grand nombre de vacanciers est également en transit.

Le président du Comité international olympique Thomas Bach a dit avoir "pleinement confiance dans les autorités". "Toutes les mesures sont prises et les autorités françaises sont assistées par 180 autres services de renseignement dans le monde", a-t-il ajouté.