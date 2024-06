Seulement 36% des 18-34 ans considèrent la voiture électrique comme la voiture de l'avenir, selon un sondage* Yougov pour Leboncoin publié mercredi 12 juin. Ils sont 35% des jeunes interrogés à penser le contraire et 29% "restent circonspects, n’étant ni d’accord ni pas d’accord".

Cette enquête interroge la catégorie des 18-34 ans "pour mieux comprendre leurs envies et leurs visions du futur de l’automobile, à l’heure où les enjeux de nouvelles mobilités font le débat public", expliquent les auteurs de cette étude, avec des grandes préoccupations autour du pouvoir d'achat et de l'urgence écologique.

Ce sont 45% des jeunes interrogés qui envisagent d’acheter une voiture prochainement et le véhicule d’occasion arrive très largement en tête pour 85% d'entre eux, selon ce sondage. Côté motorisation, les sondés qui avaient droit à plusieurs réponses sont 70% à opter pour le véhicule thermique, 38% choisiraient un véhicule écologique (E85 ou hybride) et 24% pour un véhicule électrique.

De fortes disparités selon les zones d'habitation

S'agissant de la voiture électrique, les réponses varient énormément selon les zones d’habitation. Si 29% uniquement des répondants vivant dans des zones de moins de 20 000 habitants considèrent l’électrique en tant que voiture d’avenir, le pourcentage monte à 45% dans les zones de plus de 100 000 habitants. Il y a "une approche clivée qui se retrouve aussi dans le gap territorial" entre l’Île-de-France, favorable à 44% à l’électrique et le reste du territoire, à 35% en moyenne. Il y a 85% des sondés qui n'imaginent pas leur futur dans 10-15 ans sans voiture et 58% continuent de percevoir la voiture comme source d’autonomie et d’indépendance.

Selon ce sondage, 93% des jeunes Français de 18 à 34 ans possèdent déjà le permis de conduire ou ont l’intention de le passer. Parmi les 7% restant déclarant ne pas l’avoir ou ne pas vouloir le passer, il y a "des raisons plutôt hétérogènes" pour expliquer ce refus : l’utilisation d’autres transports qui arrive en tête des réponses, suivie par le stress et la peur de passer le permis de conduire ou encore le tarif de ce dernier. En entrant dans l’analyse, un profil type des plus réticents à passer le permis se dessine : il s’agit principalement des 18-24 ans (9%), sans enfants (9%) et habitant en Île-de-France (12%).



*Méthodologie : cette enquête a été réalisée en ligne du 25 au 30 avril 2024 sur un échantillon de 1000 adultes français âgés de 18 à 34 ans. La définition de l'échantillon a été établie afin de fournir un échantillon représentatif de la population française conformément aux objectifs de l’étude via la méthode des quotas.