Prix des carburants : "Quand on va chercher de l'essence, on se fait braquer", fustige Fabien Roussel

TotalEnergies a annoncé, mardi 22 mars, l'arrêt de tout achat de pétrole russe d'ici la fin de l'année en raison de l'aggravation de la guerre en Ukraine. "C'est un signal important", admet Fabien Roussel, invité des "4V", mercredi 23 mars. Toutefois, le candidat du Parti communiste (PCF) à l'élection présidentielle demande à l'entreprise "de faire en sorte de baisser les prix de l'essence et les prix à la pompe pour les Français". "C'est un des principaux fournisseurs et aujourd'hui, quand on va chercher de l'essence, on se fait braquer. C'est le seul endroit où on tient le pistolet et on se fait braquer", déplore-t-il.

Graduer les sanctions

"Il faut pouvoir graduer les sanctions économiques et les exercer contre Poutine", poursuit Fabien Roussel, qui appelle à un "cessez-le-feu". "S'il faut de nouvelles mesures de pression économique contre Poutine et son gouvernement, il faut le faire. Nous ne sommes pas en guerre contre le peuple russe non plus, mais surtout, on doit faire attention au porte-monnaie des familles et des travailleurs d'Europe et de France", souligne le candidat communiste, lequel a par ailleurs affirmé que l'utilisation d'armes chimiques était une ligne rouge à ne pas dépasser.