Présidentielle 2022 : les conséquences de la guerre en Ukraine sur la campagne

Après quinze jours de conflit en Ukraine, la guerre a perturbé la campagne présidentielle en France. "On parle beaucoup moins de sécurité et d’immigration, beaucoup plus de souveraineté, de défense, de diplomatie et d’Europe", remarque le journaliste Julien Neny, jeudi 10 mars sur le plateau du 13 Heures. En meeting, pas une "seule interview de campagne ne peut se faire sans commencer par évoquer la situation à l’Est de l’Europe", poursuit-il. Emmanuel Macron gagne six points quand Valérie Pécresse est en chute libre dans les sondages.

Des propositions face à la flambée de l'essence

Les candidats à la présidentielle proposent différentes solutions face à la flambée des prix du carburant. "Il y a d’abord ceux qui proposent de bloquer les prix des carburants" comme Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. D'autres veulent baisser, voire supprimer les taxes sur les carburants. C'est le cas de Marine Le Pen, Anne Hidalgo ou encore Fabien Roussel. Emmanuel Macron et Valérie Pécresse proposent eux de "revaloriser les indemnités kilométriques". Yannick Jadot souhaite faire passer le chèque énergie à 400 euros.